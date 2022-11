Royal Caribbean, boom di richieste per viaggiare a bordo di Icon of the Seas

14:57

Prenotazioni record per Icon of The Seas, la nuova ammiraglia di Royal Caribbean. Nel primo giono di apertura delle vendite la compagnia di crociere ha registrato un boom di richieste per la nave, che solcherà i mari a partire dal 2024 alla volta dei Caraibi.

“L’entusiasmo e l’eccitazione per Icon sono ben evidenti sotto molti punti di vista – commenta in una nota Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. L’incredibile riscontro che abbiamo ricevuto dai nostri affezionati ospiti, dai nuovi viaggiatori, dai membri dell’equipaggio e dai partner non accenna a scemare. E questo è solo l’inizio: non vediamo l’ora di condividere altre novità che Icon ha in serbo per i prossimi mesi”.



Una volta operativa, Icon offrirà tutto l'anno vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera farà tappa a Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e toccherà un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Basseterre, capitale di Saint Kitss e Nevis (Indie Occidentali).