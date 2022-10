Royal Caribbean, aperte le vendite per Icon of the Seas

15:19

Aperte le vendite di Icon of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean International. Al debutto nel gennaio del 2024 l’ammiraglia effettuerà itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami.

Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras.



I passeggeri potranno scegliere tra 28 tipi di soluzioni di soggiorno.



Tra quelle di punta suites con vista mozzafiato sull’Oceano, come la Panoramic Oceanviews and Suites; la Sunset Suites, Junior Suites e la Corner Suites; nonché opzioni pensate per le famiglie, come Family Infinite Oceanview Balconies, Surfside Family Views Interiors, Balconies and Suites; e Ultimate Family Townhouse.



Ci sono poi i balconi Infinity su Central Park, con vista sulle piante del rinnovato quartiere open-air, le Sky Junior Suite e le Infinite Grand Suite, che si vanno a sommare alle camere con vista sull'oceano.