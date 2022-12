di Isabella Cattoni

08:25

Il 2023 è per il gruppo Aeroviaggi un anno importante. Non solo perché si celebrano i 50 anni di attività, ma anche perché si tratterà di un anno fondamentale quanto a nuove acquisizioni e a creazione di quel “Valore aggiunto aziendale” di cui il presidente, Marcello Mangia (nella foto), va molto fiero.

“Al 31 dicembre chiuderemo un anno fiscale che supererà i numeri del 2019 quanto a fatturato aggregato del comparto alberghiero. Dai 49 milioni dell’ultimo anno pre Covid dovremmo infatti sfiorare i 53 milioni di euro”. Rilevante anche il fatturato dell’intero gruppo, che dovrebbe arrivare a circa 75 milioni di euro. “Un traguardo raggiunto grazie alla crescita del prezzo a camera, aumentato del 15% rispetto al 2021 e addirittura del 60% rispetto al 2019. Quest’ultimo dato risente ovviamente del cambiamento del modello di business adottato, che ha registrato un deciso sviluppo di un’offerta di target più elevato”.

Un dato che non viaggia purtroppo di pari passo con la crescita della marginalità che, “come ci aspettavamo fin dallo scorso maggio, non è cresciuta tanto a causa dei rincari generalizzati”.



Se il 2022 è stato l’anno finale del Covid, ancora caratterizzato da grande incertezza e da una curva di booking sempre sotto data, è stato anche l’anno che ha sancito la ripresa dei mercati internazionali, con una percentuale di stranieri vicina al 50% del totale, contro il 65% del pre-Covid. “In particolare abbiamo registrato un fortissimo interesse sulla Sicilia, che ci fa ben sperare anche per il 2023”.



“Abbiamo investito quasi 70 milioni nel settore alberghiero. Non solo nelle strutture, ma anche nelle infrastrutture e nel software aziendale. Il tutto per arrivare preparati al 2023, un anno che potrebbe non essere eccezionale a causa delle molte variabili economiche in gioco, ma che ragionevolmente dovrebbe confermare il ritorno dei mercati stranieri e la ripresa dei gruppi, segmento che ci sostiene programmando con largo anticipo”.