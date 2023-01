Ncl ripristina i test Covid per chi arriva dalla Cina

15:01

Norwegian Cruise Line ha reintrodotto i test Covid-19 per tutti gli ospiti che nei 10 giorni precedenti l’imbarco hanno visitato la Cina continentale.

Come riportato da TTG Media, la decisione è il risultato delle crescenti preoccupazioni per il virus in Cina, nonché delle restrizioni di viaggio recentemente implementate da Paesi tra cui Regno Unito e Stati Uniti.



Pertanto, almeno fino al 31 gennaio, gli ospiti che hanno visitato la Cina continentale, Hong Kong o Macao fino a 10 giorni prima dell'imbarco dovranno presentare la prova di un test Pcr negativo effettuato sotto controllo medico entro 48 ore prima dell'inizio del viaggio.



Questo vale anche per gli ospiti che transitano attraverso un aeroporto in uno dei paesi indicati fino a 10 giorni prima dell'imbarco.

Inoltre, gli ospiti dovranno sottoporsi a un test Pcr sotto controllo medico presso il porto entro otto ore dall'imbarco e dovranno eseguire il test a bordo della nave ogni 48 ore fino a quando non saranno trascorsi 10 giorni dall'ultima volta in cui hanno visitato Cina, Hong Kong o Macao.



I passeggeri devono inoltre essere completamente vaccinati con un vaccino approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità prima dell'imbarco.