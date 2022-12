Norwegian Cruise Line lancia la programmazione 2024/2025

09:21

Un gioco di larghissimo anticipo accompagnato da una promozione a livello di scontistica mai effettuata prima. Norwegian Cruise Line lancia la programmazione sia per l’inverno 2024/2025 sia per la summer successiva dando la possibilità ai clienti di prenotare itinerari in tutto il mondo con inclusi plus esclusivi.

“Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una vacanza in crociera ottimale - spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. E’ un modo per riconettersi con il mondo che li circonda e con il nostro “Greatest Deal Ever” sarà facilissimo”.



Con l’advance booking i clienti potranno scegliere fino a sei vantaggi come open bar illimitato gratuito, ristoranti di specialità gratuiti, crediti gratuiti per escurisoni a terra, Wifi gratis, tariffe scontate per amici e familiari.