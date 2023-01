Costa Crociere a Sanremo: a bordo di Smeralda le esibizioni di Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè

13:59

Per il secondo anno consecutivo una nave Costa Crociere sarà ‘il palco sul mare’ di Sanremo. Costa Smeralda ospiterà, infatti, le esibizioni di Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè nel corso della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in scena dal 7 all’11 febbraio.



Ogni sera, per tutta la durata della kermesse musicale, uno degli artisti si esibirà a bordo della nave, che sarà basata nella località ligure a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston.

Le performace saranno trasmesse nel corso del Festival, con un collegamento in diretta.