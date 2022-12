In crociera su Costa Smeralda per vivere Sanremo 'in diretta'

08:47

Costa Crociere torna protagonista a Sanremo. Per il secondo anno consecutivo, una nave della compagnia, Costa Smeralda, farà da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta con il teatro Ariston durante il festival di Sanremo.



Ogni sera Costa Smeralda ospiterà artisti speciali, che con le loro performance coinvolgeranno il pubblico in vere e proprie feste, nel contesto unico della nave illuminata in rada di fronte a Sanremo. Il primo di questi artisti ad essere stato ufficializzato dalla direzione artistica è Salmo, che sarà a bordo sia nella serata di apertura, martedì 7 febbraio, sia in quella finale, sabato 11 febbraio.



“La nostra presenza a Sanremo sarà ancora più spettacolare rispetto allo scorso anno. Dal nostro palco galleggiante vedrete quanto ci si possa divertire su una nave come Costa Smeralda, perché ospiteremo qualcosa di più di semplici esibizioni: saranno dei momenti in cui ballare, cantare, stare bene insieme agli altri e vivere emozioni da ricordare” ha detto il direttore generale Mario Zanetti.



In occasione di questo appuntamento unico, Costa Crociere ha organizzato la crociera-evento dedicata a una selezione dei suoi migliori agenti di viaggi e a una selezione dei clienti italiani iscritti al C|Club. Nove giorni e otto notti, dal 4 al 12 febbraio 2023, a bordo di Costa Smeralda, ormeggiata davanti a Sanremo.



Durante tutta la settimana sanremese, la crociera-evento di Costa Smeralda avrà dei protagonisti d’eccezione: Angelo Pintus, Iginio Massari e Bruno Barbieri. Più altri grandi nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni. Il programma della crociera di Costa Smeralda comprende anche degustazioni, anteprime, workshop, corsi sportivi.



Ogni giorno un aperitivo dedicato ad un genere musicale, in collaborazione con partner come Ferrari Trento e Heineken. Anche il wellness avrà un tocco speciale grazie a Technogym, con corsi e attrezzature all'avanguardia. Cinque workshop permetteranno di conoscere direttamente, oltre a Iginio Massari, anche altri professionisti dell’eccellenza, come i sommelier Ferrari Trento con lo chef stellato Edoardo Fumagalli e, per gli appassionati di fotografia, i professionisti Canon.



Infine, gli ospiti di Costa Smeralda potranno scendere a terra e vivere l’atmosfera di Sanremo in questo periodo speciale, oltre a scoprire le bellezze del territorio sanremese e ligure.