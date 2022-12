Costa Crociere in campo per promuovere la Puglia

10:18

Costa Crociere si è aggiudicata l'avviso pubblico di Pugliapromozione per la comunciazone del brand Puglia nell'ambito del turismo marittimo.

La notizia arriva direttamente dall'agenzia regionale: l'iniziativa ha come obiettivo “un target privilegiato, in quanto interessato al viaggio, alla scoperta della bellezza, dell’arte e della cultura italiana di cui l’azienda si fa ambasciatrice da oltre 70 anni”, come evidenzia nel progetto Costa Crociere.



Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo della Regione Puglia, commenta: “Per la prima volta un grande player della crocieristica promuoverà il brand Puglia con i suoi servizi di comunicazione. È il risultato di anni lavoro tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuali e operatori del territorio, che hanno portato sempre più compagnie a scegliere la nostra destinazione, ma è anche il frutto dell’iniziativa sperimentale che abbiamo lanciato nelle scorse settimane proprio a Taranto con l’annuncio degli scali di Costa Crociere per i prossimi anni nel porto ionico”.



Lopane sottolinea anche che grazie a Costa la Puglia potrà diventare "top destination" per oltre 1,3 milioni di viaggiatori fidelizzati "fidelizzati in paesi target come Francia e Germania, primi nella classifica dell’incoming estero nella nostra regione, e anche Spagna e la stessa Italia".



Proprio Francia, Spagna e Germania saranno i principali obiettibi della comuncazione che inizierà già in fase di preacquisto con touchpoint fisici e digitali a bodo.



"I crocieristi a bordo la sera prima dello sbarco a Bari e a Taranto - si legge ancora nella nota di Pugliapromozione - avranno a disposizione flyer informativi in cabina e ai desk, focus su menu cena, contenuti visual online e fisici, che saranno a cura di Pugliapromozione".



L'investimento da parte dell'agenzie ammonta a 100mila euro.