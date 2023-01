14:01

"L'anno del riscatto, ma anche "della verità": Roberto Pagliara (nella foto), presidente del gruppo Nicolaus Valtur, non nasconde l'importanza che il 2023 giocherà nell'ambito dello sviluppo e della ripartenza di tutto il mercato turistico. "Praticamente tutto il mondo si è riaperto al turismo, dando modo anche ai t.o. attivi sul lungo raggio di ripartire e di giocare finalmente una partita ad armi pari. Sarà un anno di svolta, a patto che il Governo sappia dare il giusto peso al nostro settore" commenta il manager. La svolta del gruppo Nicolaus Valtur è in verità cominciata nel 2022, anno in cui "abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 100 milioni di euro di ricavi, realizzando una delle migliori marginalità della nostra storia, con un Ebitda del 4-4,5 per cento...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)