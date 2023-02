Sardegna: nel 2023 cresce il numero dei crocieristi

08:00

Nei porti della Sardegna la stagione 2023 si prospetta non solo più lunga, ma interessata da un numero maggiore di crociere. Come riporta l’Unione Sarda, da febbraio e fino alla seconda metà di dicembre, nei sei scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano e Arbatax approderanno 191 navi, per una previsione di almeno 400mila crocieristi.

In dettaglio, saranno 117 in tutto approdi in calendario a Cagliari. Confermata, anche quest'anno, la presenza del gruppo Costa Crociere, con la Toscana e le due dell'Aida, Blu e Cosma.

In graduale crescita anche il numero di approdi di piccole navi del segmento extra lusso, come le Ponant e Silversea.



Cresce il numero degli scali ad Olbia che, rispetto ai 46 del 2022, passano a 66 nel 2023. Conferme, anche in questo caso, per Msc che, come avverrà con le navi Costa a Cagliari, con la Orchestra e la Magnifica garantirà gli imbarchi direttamente dalla Sardegna per il tour nel Mediterraneo.



Tre, per questa prima fase, gli approdi in calendario nello scalo di Porto Torres concentrati nei mesi di settembre e novembre. A Golfo Aranci ritornano, invece, le navi extra lusso di Seabourn Cruise Line. Una, al momento, la prenotazione per il porto di Oristano, mentre Arbatax conferma due navi come nel 2022.



Virgin Voyages ha invece rivisto gli itinerari nel Mediterraneo e rimandato al 2024 la sua presenza negli scali di Cagliari ed Olbia.

“Anche se non ancora del tutto definitiva - dice Massimo Deiana, presidente dell'Adsp del Mare di Sardegna - la programmazione crocieristica 2023 ci riporta ai numeri degli scali calendarizzati nel 2019, ma con una proiezione di passeggeri che, data la presenza di navi più grandi, potrebbe segnare nuovi record”.