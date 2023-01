Sardegna regina delle regioni italiane nel 2022

21:00

L’Italia si riconferma fra le destinazioni più ambite a livello internazionale, e i numeri del 2022 riconfermano questa vocazione.

In particolare, come rileva Nanopress, la Sardegna si è ritagliata un ruolo di primo piano nel trend turistico. L’aeroporto di Olbia, Costa Smeralda, ha stabilito il nuovo record come l’aeroporto privato più trafficato d’Europa. Secondo le stime dell’Aviazione Generale, in luglio sono stati quasi 4mila i collegamenti effettuati in aeroporto. Il traffico di quest’anno è stato superiore del 19% rispetto al 2019. Questo è significativo non solo rispetto ad altri aeroporti europei, ma anche rispetto agli scali italiani.

Tra i viaggiatori che hanno trovato la Costa Smeralda particolarmente piacevole, i turisti provenienti dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti sono stati i visitatori più assidui, ma anche una buona parte di turisti tedeschi e svizzeri, e anche inglesi. E sono stati molto utili per sopperire al numero di turisti russi.



Il turismo resta una parte importante dell’economia della Sardegna e le autorità portuali hanno stimato che nel 2022 ci siano stati quasi 500mila arrivi nei porti sardi, con una crescita significativa a Olbia e Porto Torres. Complessivamente il turismo è in crescita del 3,49% rispetto al 2019.