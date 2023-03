Martina Dubs nuova pm di Enjoy Destinations

12:56

Una nuova product manager per Enjoy Destinations, tour operator di KKM Group specializzato nello sviluppo di esperienze di viaggio personalizzate, che si occuperà di Australia, Nuova Zelanda, Oceano Pacifico, Giappone e Africa Australe.

È Martina Dubs (nella foto con il responsabile operativo Roberto Maccatrozzo), che ha mosso i primi passi in Utat, diventando in pochi anni responsabile della programmazione gruppi in Europa e di itinerari su misura. Dopo una parentesi da agente di viaggi a contatto con il pubblico presso l’agenzia Vivere e Viaggiare Cisalpina nel centro di Trieste, è tornata a collaborare con la famiglia Cividin nel tour operator Cividin Your Travel Planner, specializzandosi sul lungo raggio.



“Al termine di due anni difficili, dovuti alla pandemia di Covid – dice Dubs – con Enjoy Destinations sono rientrata nel mio mondo. In questo momento stiamo ricevendo molte richieste di viaggi di nozze, e non solo, sulle isole del Pacifico: Polinesia Francese, Cook, Fiji e Samoa. Stiamo inoltre finalizzando nuovi itinerari esperienziali in Giappone, Sud Africa e Australia”.



Il nuovo inserimento consentirà a Enjoy Destinations di potenziare il servizio offerto alle agenzie di viaggi, intercettando la netta ripresa del lungo raggio in atto negli ultimi mesi.