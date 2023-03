Caldana Europe Travel, debutta il nuovo catalogo ‘Viaggi guidati special’

08:00

Trenta itinerari in Italia e 82 in Europa. Questa la proposta del nuovo catalogo ‘Viaggi guidati special’ di Caldana Europe Travel, al debutto nelle agenzie di viaggi e online sul sito dell’operatore.

L’offerta si compone di soluzioni (tutto bus, volo+tour e solo tour) che combinano destinazioni classiche e nuove.



Italia

Per quanto riguarda la Penisola, in affiancamento ai programmi più tradizionali che vedono protagoniste le città d’arte, l’operatore prevede destinazioni montane; le campagne della Toscana, dell’Umbria e delle Marche; il Sud in tutte le sue declinazioni e le isole. Un nuovo itinerario è inoltre dedicato a Brescia e Bergamo Città della Cultura.



Europa

In Europa, debuttano 3 nuovi itinerari in Francia: Il Gran Tour Parigi e Normandia, le Terre di Provenza, e il Grande Sud Ovest. Confermate Spagna e Portogallo con varie proposte, e focus sulla Scandinavia, Amsterdam e i Paesi Bassi.



Non mancano poi Germania, Austria, Slovenia e Croazia. Rivisitati i programmi in Romania, Repubblica Ceca e Ungheria, rivisitati all'insegna del rinnovato interesse verso una parte d'Europa che ha molto da offrire, sia come arte, storia e cultura che come bellezze naturali.