Il Giappone di Mappamondo tra lanterne e Obon

10:53

Mappamondo scommette sul Giappone per l’estate. Dopo aver chiuso con successo le vendite per la stagione della fioritura dei ciliegi, il tour operator rafforza la programmazione sulla destinazione per la bella stagione, lanciando il nuovo tour ‘I kadobi di Obon’.

La proposta prende il nome dall’Obon, festività buddhista che si celebra intorno a Ferragosto accedendo delle laterne, in giapponese ‘kadobi’.



La partenza del viaggio è prevista per l’11 agosto da Roma con volo diretto su Tokyo di Ita Airways.



L’itinerario, della durata di 8 giorni, consente sia di scoprire le grandi città, che di vivere momenti a stretto contatto con la cultura del Paese, pernottando in un ryokan o partecipando alla cerimonia del tè.



Il pacchetto, a conferma immediata, comprende: guida in italiano; visite programmate; servizi esclusivi come l’early check-in a Tokyo e pocket wi-fi.



L’operatore continua inoltre a spingere la destinazione per i viaggi di nozze, offrendo combinati Giappone&Thailandia o Giappone&Polinesia.



Il t.o. garantisce flessibilità sulle prenotazioni, prevedendo il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.