Enac, aeroporto di Ancona e Go World insegnano ai ragazzi come si viaggia

Insegnare ai ragazzi come ci si muove in un aeroporto, affinché quando viaggiano non si sentano disorientati. È questa l’idea dell’iniziativa lanciata da Go World, aeroporto di Ancona e Enac, che dedicheranno un’ora di lezione agli studenti under 18 delle Marche presso lo scalo di Ancona per avvicinarli alla “cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri”.

Le lezioni si svolgeranno gratuitamente tutti i mercoledì a partire dal 5 aprile fino al 31 maggio 2023, in due fasce orarie dedicate che vanno dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 presso l’aeroporto di Ancona, per gruppi di studenti da un minimo di 15 e un massimo di 25 e accompagnati sempre da almeno un docente.



Il personale dell’aeroporto e di Go World provvederà a simulare una partenza in aereo quindi con check in , emissione della carta di imbarco , invio bagagli, controlli di sicurezza e con “finta” partenza al gate previsto.



Nelle tre fasi i dirigenti di Go World racconteranno l’importanza di saper viaggiare soprattutto in un’ottica green, di sostenibilità e del rispetto delle diverse culture.



Il personale aeroportuale illustrerà inoltre come affrontare eventuali problemi che possono verificarsi prima o dopo la partenza, quali ad esempio cancellazione del volo, cambiamento di orari, sciopero, perdita bagaglio ed evidenzierà diritti e doveri dei viaggiatori.



Al termine verrà rilasciata una carta di imbarco preparata per l’evento che contiene, attraverso i QR code, tutte le indicazioni per essere un informato e consapevole viaggiatore.