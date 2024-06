Maavi in Piemonte: un manifesto programmatico sottoscritto da tutte le forze politiche

Un progetto pilota che, nelle intenzioni, sarà replicato nel prossimo futuro nelle altre regioni, è quello che ha coinvolto le agenzie di viaggi piemontesi di Maavi.

In vista del voto per le elezioni regionali, che in Piemonte coincide con quello per le Europee, sabato 8 e domenica 9 giugno, Maavi Piemonte ha voluto incontrare i candidati a presidente della regione e tutti i 13 partiti che concorrono alle elezioni.

A tutti è stato sottoposto il manifesto programmatico di Maavi Piemonte in 4 punti, con le principali richieste della categoria: lotta all’abusivismo, presenza di diritto della agenzie a tutti i tavoli e tutte le iniziative turistiche regione, riqualificazione della figura del Direttore Tecnico di agenzia con la creazione di un albo e il rilancio dell’aeroporto di Torino Caselle.

Oltre agli impegni dei candidati presidenti, Maavi ha ottenuto che tutti i partiti impegnati nella corsa alle regionali sottoscrivessero in ripresa video il manifesto, di fatto impegnandosi a garantire il loro interesse per la categoria.

“MAAVI ha sensibilizzato tutto il prossimo Consiglio Regionale sulle necessità urgenti degli adv piemontesi – spiega Maurizio Donadeo, Maavi Piemonte -. Per la prima volta qui in Piemonte li abbiamo fatti esporre tutti pubblicamente sulle nostre tematiche e, in parallelo, abbiamo dato la possibilità a tutti gli adv della nostra Regione di partecipare con noi agli incontri, potendosi così informare”.