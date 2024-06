L’Africa del Diamante rappresenta “un prodotto di eccellenza e un esempio per tutto il Quality Group” come riconferma il direttore commerciale Marco Peci nel corso della serata di presentazione delle novità del brand.

Un “esperimento da replicare”, che il general manager del Diamante, Massimo D’Eredità, sintetizza nella passione e professionalità del team, sempre attento a “incontrare i mutamenti della domanda dei clienti”.

Il prodotto, suddiviso nelle principali aree del continente con a capo referenti di grande esperienza - Claudia Agostini per l’Africa Australe, Massimo Gallo per quella Equatoriale, Lorenzo Rettore per East Africa e Laura Schiappacasse per Oceano Indiano, Madagascar e Corno d’Africa -, viene costantemente aggiornato e rielaborato in itinerari in esclusiva, arricchiti da esperienze sempre nuove.

Non a caso, come ricorda Davide Bomben, che ha fatto dei viaggi in Africa la sua missione e che collabora attivamente alla formazione delle guide parlanti lingua italiana, Il Diamante può definirsi il “principale operatore europeo per quanto riguarda il segmento safari. E non va dimenticato che proprio il turismo è la chiave di volta per uno sviluppo futuro dell’Africa che porti beneficio anche alla popolazione locale e che aiuti nella conservazione dell’ambiente naturale. A questo proposito, gli ultimi dati diffusi da Unwto indicano come ogni venti turisti che viaggiano in Africa per almeno 10 giorni procurino un nuovo posto di lavoro”.