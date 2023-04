Il Messico di Latin World riparte di slancio: le novità di programmazione

11:54

Riparte il Messico di Latin World, che nel primo trimestre del 2023 ha superato il fatturato del 2022 e ha fatto segnale un +30% rispetto al 2019.

“Dopo un’apertura molto ritardata delle vendite nel 2022 che, di fatto, ci ha consentito di lavorare solo per cinque mesi, con novembre e dicembre ancora rallentati, il nuovo anno è invece partito con grande slancio. Il Messico è tornato ad essere fortemente richiesto dalla clientela e stiamo registrando un consistente incremento delle prenotazioni; una tendenza molto positiva che crediamo possa però avere un’ulteriore accelerata dall’estate per le partenze del prossimo autunno/inverno” spiega Michele De Carlo (nella foto), titolare di Latin World.



Per quanto riguarda il prodotto balneare, la destinazione soffre del problema delle alghe Sargassum, ma l’operatore lo ritiene una problematica marginale: “Abbiamo superato velocemente il problema grazie allo stretto rapporto maturato con gli agenti di viaggi, che sono per noi un ponte di collegamento e un filtro fondamentale verso i clienti finali, capaci di trasmettere in modo puntuale quella che è la situazione nel paese e quali le molteplici opportunità offerte”.



La programmazione di tour di gruppo e individuali è stata ampliata e migliorata; sono state inserite proposte dedicate al segmento nozze, sono stati potenziati i tour garantiti per minimo di due persone, sono stati aggiunti itinerari esperienziali e ampliate le tipologie di soggiorno con dimore di charme, hacienda, boutique hotel. Sono stati rivisti gli itinerari anche con un approccio di slow tourism, dilatando i tempi per consentire di godere appieno delle esperienze, partendo dal semplice relax e comfort offerto dalle strutture alberghiere.



“Se fino a qualche anno fa le prenotazioni erano nettamente sbilanciate in favore dei viaggi di gruppo, oggi questi se la giocano testa a testa con i viaggi individuali – dice ancora De Carlo -. Sono sempre più numerose le agenzie che ci affidano clienti esigenti, riconoscendo in noi una profonda conoscenza e specializzazione sulla destinazione”.



Sono molte le attività messe in campo per promuovere la destinazione; si è partiti da Qataloghiamoci, il roadshow che da gennaio a fine maggio, percorrerà la Penisola da Nord a Sud per incontrare gli agenti di viaggi. A questo si aggiunge la formazione A Casa del Quality Group, incontri presso la sede torinese del gruppo, e una serie di iniziative marketing.

Latin World ha, inoltre, rafforzato il suo team inserendo nuove figure altamente professionali a supporto soprattutto del reparto operativo