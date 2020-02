Aerolinee Siciliane: il 14 febbraio sarà presentato il cronoprogramma

15:29

Arriverà il giorno di San Valentino, ovvero venerdì prossimo, il cronoprogramma di Aerolinee Siciliane, la compagnia aerea che ha annunciato di voler debuttare il prossimo 14 giugno.

Intanto, il vettore ad azionariato popolare ha ufficialmente chiuso le porte alla Regione Sicilia, come sottolinea gds.it, mettendo in evidenza che la società vuole restare estranea a ogni influenza politica.



La presentazione della tabella di marcia che dovrebbe portare al decollo della compagnia in tempo per la prossima estate avverrà a Catania.



L'avvio delle operazioni

In base agli ultimi annunci, le prime rotte dovrebbero decollare da Comiso verso Roma e Milano. Il piano prevederebbe di volare su 3 aeroporti siciliani: Comiso, Catania e Palermo.



Nel frattempo, sul portale del vettore ha anche debuttato una sezione dedicata al recruiting, con diversi indirizzi mail per le differenti aree di lavoro.



Per quanto riguarda i biglietti, invece, è necessario attendere il via libera dell’Enac alle operazioni. Secondo le previsioni, il ticketing dovrebbe prendere il via l’ultima settimana di maggio.