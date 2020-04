South African Airways verso la chiusura, stop a nuovi finanziamenti

15:36

Capolinea in arrivo anche per South African Airways. Il tentativo di ottenere un nuovo finanziamento dal Governo del Paese, l’ennesimo negli ultimi anni, è infatti andato a vuoto e già dalla fine del mese il vettore potrebbe lasciare a casa i suoi 4.700 dipendenti.

La travagliata storia degli ultimi anni del vettore si avvierebbe così verso la conclusione, con il colpo finale che arriverebbe dall’emergenza mondiale legata alla pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il comparto del trasporto aereo.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società starebbe per mettere in vendita tutti i propri asset (a partire dagli slot detenuti all’aeroporto di Londra Heathrow) per essere in grado di pagare quanto dovuto ancora alla forza lavoro.