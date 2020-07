Pakistan International Airlines in black list Ue per sei mesi

11:48

L’Unione europea ha vietato alla Pakistan International Airlines di volare in Europa per sei mesi. Il provvedimento arriva a seguito delle rivelazioni secondo le quali circa un terzo dei piloti Pia avrebbe ottenuto false licenze di pilotaggio.

Secondo travelmole.com, questo scandalo sarebbe diventato di grande imbarazzo per la compagnia aerea, ma anche per la stessa industria aeronautica del Paese. Dal canto loro, le Autorità pakistane affermerebbero - sempre stando alla stessa fonte di stampa - che alcuni candidati avrebbero pagato altri per sostenere l’esame al posto loro, e l’imbroglio riguarderebbe 270 su 860 piloti.



La Easa (Agenzia Ue per la sicurezza aerea) ha dichiarato di essere “preoccupata per la validità delle licenze pilota pakistane - scrive travelmole - e che il Pakistan non è attualmente in grado di certificare e supervisionare i propri operatori e aeromobili con gli standard internazionali richiesti”.



Il ‘ban’ europeo sulla Pia è già effettivo, in quanto entrato in vigore il 1° luglio. Il vettore è già in contatto con la Easa per “le misure correttive da adottare, ma anche per presentare ricorso contro la decisione”, come dichiarato dalla compagnia in una nota. S. P.