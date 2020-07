Ryanair, cinque rotte per l'estate da Trieste

19:29

Ryanair riprende i collegamenti su Trieste attivando cinque rotte per la stagione estiva. I voli su Catania, già operativi dal 23 giugno scorso, sono realizzati con due frequenze a settimana, mentre la nuova rotta su Cagliari viene avviata con due frequenze settimanali.

L’1 agosto, invece, verrà riattivato il collegamento su Bari, con due voli settimanali. La nuova rotta su Cagliari proseguirà anche durante la stagione invernale. “Crediamo che il lancio di questa rotta, oltre ai flussi estivi verso la Sardegna, possa stimolare anche arrivi e presenze turistiche nel Friuli Venezia Giulia”, ha commentato Marco Consalvo, a.d. di Trieste Airport.



Lo schedule internazionale estivo di Ryanair sul Ronchi dei Legionari include anche un volo per Londra Stansted, attualmente con due frequenze a settimana, che passeranno a tre in agosto, e uno su Valencia a frequenza a settimanale in luglio e bisettimanale in agosto.