Tata Group prepara il colpo: pronta l'acquisizione di Air India

10:41

Si allarga la presenza di Tata Group nel trasporto aereo indiano. Il colosso sarebbe infatti a un passo dall’acquisizione del 100 per cento di Air India dopo la manifestazione di interesse lanciata la scorsa settimana.

Pubblicità

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 31 agosto, ma la strada per Tata Group sembra ormai spianata visto che al momento si tratta dell’unica candidatura e la due diligence, secondo quanto riferito da Simpleflying, sarebbe già iniziata.



Qualora l’operazione andasse in porto (con l’ingresso ufficiale nel vettore previsto per il prossimo mese di gennaio) per Tata sarebbe la terza presenza di un certo rilievo nel comparto in India. Sue sono infatti partecipazioni di maggioranza in Air Asia India e in Vistara, quest’ultima candidata a diventare il vettore numero uno del Paese sul lungo raggio.