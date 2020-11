Lufthansa vara i sedili letto in economy (a pagamento)

11:07

In casa Lufthansa non sono nuovi a questo tipo di esperimenti, dopo che nei mesi scorsi Eurowings aveva lanciato la possibilità di potere acquistare anche il sedile di mezzo da parte dei passeggeri per avere una maggiore tranquillità a bordo.

Ora arriva un nuovo esperimento, partito dal volo Francoforte-San Paolo, con il quale la compagnia tedesca cerca di sfruttare la bassa domanda con un servizio aggiuntivo a pagamento.



I passeggeri potranno infatti acquistare tre sedili affiancati e trasformarli in letto anche in classe economy, secondo quanto riportato da Business Insider. Se la domanda si rivelasse adeguata è possibile che il servizio venga esteso ad altre rotte.