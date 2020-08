10:52

Il distanziamento a bordo dell’aereo? Adesso si può anche acquistare, come se si prenotassero due sedili, ma con una cifra nettamente inferiore. E così anche questa esigenza sanitaria si trasforma, di fatto, in un’ancillary revenue.



L'intuizione

L’idea arriva da Eurowings e, pur non avendola ancora reclamizzata, ma avendola inserita solamente nei sistemi di prenotazione, sta riscuotendo già un notevole successo. Tanto che, come rileva il portale specializzato MD80.it, in poco tempo sono già stati venduti 5mila sedili ‘senza passeggero’.



Come funziona

Il meccanismo è molto semplice: al momento della prenotazione il passeggero può verificare se il posto di mezzo è vuoto e scegliere se, con una tariffa che parte da 18 euro, bloccarlo in modo che nessun altro possa acquistarlo. Per la compagnia aerea il vantaggio di monetizzare in parte il minore load factor avendo al contempo meno rischi di contagi.