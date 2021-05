Qantas e i nowhere flight da spettacolo: la superluna (con eclissi) a 13mila metri d'altezza

15:34

Gli ingredienti ci sono tutti: una superluna, la seconda di quest’anno. In più, un eclissi totale di luna in contemporanea. Certo, c’è il rischio delle nuvole che possano guastare un evento più unico che raro. Ma al problema si può ovviare inventandosi forse il più spettacolare dei nowhere flight finora proposti e la firma non poteva che essere quella di Qantas.

Saranno tre le ore di volo che verranno realizzate dal B787 con poco più di un centinaio di passeggeri a bordo che avranno la fortuna di osservare lo spettacolo naturale da un punto di vista privilegiato, a oltre 13mila metri di altitudine, il punto massimo raggiungibile dall’aereo Boeing ma sufficiente per creare le condizioni per una visibilità quasi perfetta.



Secondo quanto riportato da Simpleflying le sorprese non finiranno qui: i passeggeri potranno infatti ristorarsi con cosmic cocktails e supermoon cakes perfettamente a tema. Il costo dello spettacolo? Da 500 a 1.177 dollari australiani a seconda che si scelga economy o business class.