Grimaldi Lines, torna il Capodanno a Barcellona

09:45

Grimaldi Lines torna a proporre il Capodanno a Barcellona, realizzato con la formula hotel on-board dal 30 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022.

A bordo dell’ammiraglia Cruise Roma, in navigazione tra Civitavecchia e la metropoli catalana, il protagonista sarà il divertimento.



Il programma di animazione per adulti e bambini, a cura dell’associazione culturale Samarcanda, avrà come filo conduttore il tema Legend e proporrà un viaggio in compagnia delle icone del cinema, della musica e dello sport: i giochi e gli show faranno rivivere non solo artisti e personaggi, ma anche leggende metropolitane e favole che popolano il mondo della fantasia.



I festeggiamenti culmineranno anche quest’anno nel grande veglione di San Silvestro. Il regno dei più piccoli sarà come sempre il miniclub, con tante iniziative pensate e realizzate su misura per loro.



La nave raggiungerà il porto di Barcellona la sera del 31 dicembre e nei giorni seguenti ci sarà tempo per scoprire la città.