19:33

Un nuovo volo diretto dall’Europa per raggiungere l’oasi culturale di Alula. Saudia Airlines collegherà infatti Parigi con la destinazione dell’Arabia Saudita. Il collegamento partirà, come si legge in una nota, ogni domenica dal 30 gennaio al 27 marzo. I voli saranno operati con B787 Dreamliner e avranno una durata di 5 ore.

La destinazione viene proposta per soggiorni di 3 o 4 giorni.



Il nuovo volo, precisa ancora il comunicato, sarà inaugurato questo giovedì, 27 gennaio.