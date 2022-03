Carta Giovani Nazionale, FlixBus aderisce al progetto per gli under 35

21:00

FlixBus aderisce alla Carta Giovani Nazionale. La società supporta lo strumento digitale promosso dal Dipartimento del Governo per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale per i ragazzi di età compresa fra i 18 e 35 anni.

La società mette così a disposizione di chi usufruirà dell’iniziativa un milione di codici sconto per spostarsi a tariffe agevolate.



“Siamo lieti di partecipare in qualità di partner al lancio della Carta Giovani Nazionale, uno strumento che siamo certi potrà contribuire significativamente alla qualità della vita sociale e culturale della comunità under 35 italiana, soprattutto alla luce dell’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto in quest’ambito negli ultimi due anni - spiega in una nota Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Aderendo a questa iniziativa, vogliamo fare la nostra parte per agevolare il loro graduale ritorno alla normalità, dando a sempre più persone la possibilità di viaggiare e scoprire il mondo”.