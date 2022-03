Costa Crociere partner della Carta Giovani Nazionale

16:24

Costa Crociere al fianco delle nuove generazioni. La compagnia è partner della Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale promosso dal Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a Carta Giovani Nazionale. Questa iniziativa riflette in pieno i valori di Costa Crociere, espressi anche dal nostro Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che comprende un punto specifico dedicato proprio alle giovani generazioni – spiega in una nota Rossella Carrara, vice president corporate relations & sustainability di Costa Crociere -. Siamo lieti di poter offrire ai giovani la possibilità di accedere a una promozione speciale per le nostre crociere, che abbiamo recentemente arricchito con una serie di esperienze per scoprire in modo ancora più autentico le destinazioni”.



Attraverso la partnership, la compagnia mette a disposizione dei giovani una riduzione su itinerari verso 179 destinazioni.