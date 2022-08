08:03

Secondo Juan José Hidalgo l'integrazione di Air Europa in Iag non si farà. Per il manager la ragione sarebbe questa: Iag non sarebbe un soggetto dell'Ue e dunque l'Antritrust dell'Unione non lo permetterà. E tutto questo nonostante lo stesso Hidalgo abbia firmato per l'operazione.

La storia della cessione, come ricorda preferente.com inizia prima della pandemia, a novembre del 2019, quando il manager firmò la cessione per un miliardo. Ma dopo le vicende del biennio successivo il valore era sceso a 500 milioni, che si erano poi trasformati in un prestito partecipativo da 100 milioni per il 20% della compagnia, con la possibilità di negoziare la vendita per un anno e il diritto di prelazione.



Il punto di vista di Hidalgo

Dunque Hidalgo aveva acconsentito per 3 volte alla cessione del vettore, ma ora sottolinea che il passaggio di mano potrebbe avere, secondo lui, uno scoglio burocratico.



Le norme Ue affermano infatti che una compagnia aera dell'Unione non può avere più del 49% dell'azionariato nelle mani di un soggetto che non faccia parte delll'Ue. In seguito alla Brexit, il caso Iag-Air Europa entrerebbe in questa eventualità.



La stessa linea viene sostenuta dal quotidiano El Español, che muove la stessa obiezione senza far nessun riferimento alle parole di Hidalgo.