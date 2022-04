Air Europa: ritorno ai livelli del 2019 grazie ad altri 11 aerei in flotta

12:55

Si apre una nuova fase di espansione per Air Europa, processo che sarà alimentato da un aumento degli aerei in flotta che verrà portato a termine nel corso di quest’anno. Un piano che consentirà al vettore di superare rispetto al 2019 i posti disponibili dall’hub di Madrid Barajas.

Sono 11 i velivoli che arriveranno nei prossimi mesi: si tratta di 5 B787 Dreamliner (quattro di questi si inseriranno grazie a un accordo di locazione raggiunto con Norse Atlantic Airways) e 6 B737. “Questo piano di espansione – si legge in una nota della compagnia - rafforzerà il ruolo strategico di Air Europa nell'hub dell'aeroporto di Madrid-Barajas la cui attività raggiungerà i livelli pre-pandemici sulle rotte storiche della compagnia, migliorando anche l'offerta disponibile e il numero di passeggeri trasportati. I posti offerti per il secondo semestre dell’anno in corso supereranno del 5% quelli del 2019”.



Nel corso del 2022 saranno raggiunte in totale 23 destinazioni nel continente americano, oltre ad altre 33 in Spagna ed Europa.