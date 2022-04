Air Europa nuovo sponsor della Spring Edition di TTG Luxury in versione digital

15:28

Air Europa è lo sponsor dell’edizione digital di TTG Luxury Spring edition, online da questa settimana. Il nuovo numero del magazine si apre con una cover story dedicata alle tendenze dell’estate 2022, tendenze dominate dalla ricerca del lusso in versione ‘casa vacanza’.

E al lusso e ai servizi di alto livello punta anche Air Europa, alle prese con un ritorno del business guidato però da un rinnovamento dell’offerta a cui la compagnia ha lavorato nel corso del lockdown. “Il ritorno della domanda anche da parte del pubblico italiano – spiega il country manager Italia Renato Scaffidi (nella foto) – è frutto anche di questo lavoro che i clienti ci stanno riconoscendo. Abbiamo rinnovato la flotta e stiamo puntando sui nuovi Boeing 787 per le nostre rotte di lungo raggio. A breve ne entreranno altri 5 in flotta insieme a 6 B737”.



Le Americhe restano il focus numero uno del network di Air Europa e non a caso l’83 per cento dei viaggiatori in partenza dai due aeroporti di Milano e Roma in direzione Madrid sono in prosecuzione verso le destinazioni di Nord e Sud America: “Siamo molto soddisfatti e gli orari di partenza dagli scali italiani (per entrambi due voli giornalieri, ndr) sono ben coordinati per le connessioni”.