L'annuncio di Wizz Air: i voli per Mosca non riprenderanno

09:02

Alla fine le schiaccianti critiche da parte della comunità internazionale hanno avuto la meglio: Wizz Air ha dovuto capitolare e ha annunciato di aver cancellato i suoi piani per riprendere i voli per Mosca.

Il 9 agosto, infatti, il vettore aveva anticipato l’intenzione di rilanciare il servizio aereo tra Abu Dhabi, Emirati Arabi e Mosca, quasi cinque mesi dopo la cancellazione di tutti i voli per la Russia in seguito al suo feroce attacco alla vicina Ucraina.

Wizz Air, come spiega eTurboNews, ha spiegato di aver "ritardato" i voli "fino a nuovo avviso", a causa di "limitazioni della catena di approvvigionamento del settore". La compagnia aerea ha quindi evitato di menzionare il fortissimo contraccolpo sui social media scatenato in risposta al suo precedente annuncio di voler ritornare nella capitale russa, con messaggi che arrivavano anche a chiedere azioni di boicottaggio del vettore.