Wizz Air: da dicembre nuovo volo tra Torino e Craiova

10:12

Aumenta ancora l’offerta tra Italia e Romania di Wizz Air. Nella prossima stagione invernale arriverà anche un volo tra Torino e Craiova. La rotta prenderà il via il prossimo 17 dicembre e avrà due frequenze alla settimana con partenza li martedì e il sabato.

La new entry va ad aggiungersi all’incremento delle rotte su Suceava, dove da dicembre la low cost aprirà una nuova base: qui verrà aggiunto un volo su Treviso e saranno aumentate le frequenze su Bologna, Milano Bergamo e Roma Fiumicino.



“Con l’annuncio di queste nuove rotte, che integreranno la nostra offerta per l'inverno 2022-2023 – ha sottolineato Paulina Gosk, corporate communication manager -, Wizz Air dimostra ulteriormente il suo impegno nel rimanere l'opzione di viaggio più conveniente per raggiungere destinazioni capaci di rispondere alla domanda del viaggiatore più esigente, così come alle richieste più popolari, fra i propri passeggeri italiani”.