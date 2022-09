Ryanair aumenta i voli sulla Giordania, Treviso new entry per l’inverno

10:35

Saliranno a 22 con l’operativo invernale le rotte operate da Ryanair sulla Giordania. Due le new entry della programmazione con l’ingresso dei voli tra Amman e Treviso e tra Aqaba e Bruxelles Charleroi.

Per quanto riguarda la rotta italiana, questa avrà due frequenze alla settimana mentre la seconda sarà settimanale. “Il nostro operativo invernale per la Giordania offre oltre 85 voli settimanali su 22 rotte – ha spiegato il direttore commerciale della compagnia Jason McGuinness -, guidando il turismo in entrata da alcune delle più grandi città d'Europa come Madrid, Roma o Vienna, rilanciando l'economia turistica locale della Giordania per la stagione”.