Ryanair: da fine ottobre ridotti i collegamenti da Bologna

10:36

Ancora niente di ufficiale, ma Ryanair si starebbe preparando a ridurre i voli da Bologna. Come riporta Il Resto del Carlino, sarebbero 17 le città che non saranno più raggiungibili con voli Ryanair dall’aeroporto di Bologna da fine ottobre. Altrettante destinazioni subiranno riduzioni per quanto riguarda la frequenza dei voli.

Le mete raggiunte passeranno quindi dalle 62 attuali alle 45 dell’autunno. Complessivamente si tratta di circa 660mila posti in meno che saranno venduti. Una notizia che potrebbe interessare all’aeroporto di Forlì, che con Ryanair ha siglato un accordo per i primi due voli già i primi giorni di settembre: Palermo e la città polacca di Katowice. Anche se non c’è nulla di ufficiale, il Ridolfi potrebbe essere uno dei beneficiari di questa svolta.

Le destinazioni che non saranno più raggiungibili da Bologna da fine ottobre, come è già possibile vedere dal sito di prenotazione, sono Malaga, Saragozza, Alicante, Santander e Palma; Bordeaux, Marsiglia, Tolosa; Oradea e Sibiu; Wroclaw e Katowice; Billund; Paphos; Praga; Podgorica; Comiso.

Fra quelle che subiranno una riduzione per quanto riguarda la frequenza dei voli ci sono Alghero, Barcellona, Berlino, Madrid, Londra e Palermo.



Bologna è il secondo hub italiano per Ryanair; i voli dal Marconi sono iniziati nel 2008, prima la compagnia volava da Forlì.

Enrico Postacchini, presidente dell’aeroporto bolognese, ha così commentato al Resto del Carlino: "È un dato storico che certe destinazioni vengano cancellate da fine ottobre a fine marzo, e vengano ripristinate per la stagione estiva. Però non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte della compagnia Ryanair che ci siano destinazioni cancellate per sempre. Naturalmente sappiamo che stanno rivedendo le loro politiche, dal costo dei biglietti aerei alle promozioni, non solo in Italia ma in tutta Europa".