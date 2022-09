In viaggio tra i colori dell’autunno: torna a ottobre il Treno del Foliage

19:30

Torna il Treno del Foliage fra Italia e Svizzera. Dal 15 ottobre fino al 6 novembre sarà nuovamente possibile scoprire i colori dell’autunno tra il Piemonte il Canto Ticino lungo la linea ferroviaria Vigezzina-Centovalli.

Pubblicità

Come ogni anno sarà possibile acquistare online il biglietto speciale (andata e ritorno) valido uno o due giorni.



Il viaggio - che potrà iniziare a scelta da Domodossola o da Locarno - durerà poco meno di dure ore per tratta, con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia (all’andata o al ritorno) per in una delle località toccate dal tragitto di 52 chilometri.