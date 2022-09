08:35

L’Italia è nuovamente al centro delle mappe turistiche internazionali. Dopo due anni di pandemia, il 2022 ha segnato il ritorno in grande spolvero dei visitatori stranieri, con un incremento della spesa oltre le aspettative. A certificarlo sono i dati della Banca d’Italia relativi al primo semestre.

Le tabelle – riportate da AdnKronos – parlano infatti di una crescita della spesa del 308% sul 2021 e del 155,1% sul 2020, per un giro di affari complessivo di 15,9 miliardi di euro (5,1 miliardi nel primo trimestre e 10,8 nel secondo).



Solo nel mese di giugno, complice la revoca delle restrizioni anti-Covid, la bilancia dei pagamenti della Penisola ha registrato un avanzo di 2,5 miliardi di euro, rispetto ai 400 milioni dello stesso mese del 2021.



La spesa degli italiani

La bilancia delle transazioni turistiche vede in aumento anche la spesa degli italiani all’estero. Nel primo semestre i connazionali hanno speso complessivamente 9 miliardi di euro (3,4 miliardi nei primi tre mesi e 5,6 nel secondo trimestre), ovvero il 142,1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 71% rispetto al primo anno della pandemia.



Il saldo risulta positivo per 6,8 miliardi di euro.