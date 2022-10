Air Europa: “Volare sulla nostra business è un’esperienza di lusso”

10:46

Un ristorante stellato in volo. È la proposta di ristorazione in business class di Air Europa, che è affidata all’estro creativo dello chef Martín Berasategui, con 12 stelle Michelin al suo attivo.

“Crediamo che dopo due anni di pandemia il vero lusso sia potersi riappropriare del proprio tempo e sentirsi liberi di viaggiare. La libertà di muoversi ha riacceso nel consumatore la propensione al viaggio che sembra in testa ai suoi desideri; il viaggio è visto quasi come una necessità essenziale, come un’opportunità da cogliere oggi, perché e finché lo si può fare”.



Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, non ha dubbi: “Se già di per sé viaggiare è un lusso, farlo a bordo della business class di Air Europa significa trasformare il trasferimento aereo in un’esperienza; riscontriamo un incremento delle richieste per la business class sia sul lungo che sul medio raggio”.



Sul lungo raggio l’arrivo in flotta dei nuovi 787 ha incrementato la capacità di posti in business che garantiscono uno standard di servizio elevato con sedili full flat bed, servizio wifi durante tutto il volo senza limiti, un touch screen individuale da 18 pollici che propone un intrattenimento audiovisivo completo. “A tutto ciò aggiungiamo un servizio premuroso e professionale offerto dagli assistenti di volo”.