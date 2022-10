L’a.d. Air Europa: “Serve più collaborazione pubblico-privato”

09:21

"Se vogliamo creare nuove rotte, il rischio è delle aziende. Lo sforzo lo fanno quasi tutto le compagnie aeree". Così l'amministratore delegato di Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, chiama in causa la collaborazione pubblico-privato sul fronte del trasporto aereo. "L'amministrazione e le destinazioni ci aiutano poco" ha affermato il manager.

Come riporta preferente.com, l'a.d. ha fatto riferimento alla necessità di sostenere il comparto verso un sistema più sostenibile, sottolineando che "ci sono altri settori come l'energia, la moda o l'edilizia che sono molto più inquinanti dell'aviazione", la quale peserebbe solo per il 2,4% sulle emissioni mondiali.



Inoltre ha aggiunto: "Se vogliamo essere sostenibili dovremo farlo tutti insieme".



Il manager ha inoltre evidenziato come i vettori si trovino a dover avere a che fare con settori che hanno poca competizione, come quello dei produttori di aerei, che sono un numero estremamente limitato. “Se vogliamo andare avanti - ha concluso -, dobbiamo procedere insieme, pubblico e privato".