Sardegna: la prossima settimana vertice Enac-Regione per i voli su Alghero

08:52

Interverrà anche l’Enac per risolvere la questione dei voli in continuità territoriale su Alghero, città per la quale non sono arrivate offerte al termine previsto, mentre su Cagliari e Olbia verranno prese in esame le proposte arrivate da Ita Airways, Volotea e Aeroitalia.

“La settimana prossima – afferma il presidente Pierluigi Di Palma (nella foto) - ci sarà una riunione con la Regione Sardegna e siamo certi di trovare una positiva soluzione per garantire i collegamenti da e per Alghero”.



Sull’argomento si era anche già espresso l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, il quale aveva garantito che anche per Alghero verrà trovata una soluzione.