Etihad raddoppia i voli su Bangkok da Abu Dhabi

15:55

Anche Etihad si appresta ad aumentare in maniera sensibile l’offerta sulla Thailandia, sull’onda del forte incremento della domanda internazionale per il Paese, tornato prepotentemente al centro della mappa del turismo.

A partire dal prossimo mese di marzo, si legge su Simpleflying, il vettore introdurrà un secondo volo giornaliero tra Abu Dhabi e Bangkok che verrà effettuato utilizzando un B787-9 (per quello già operativo viene invece utilizzato un Dreamliner in versione 10).



“Con la nostra comoda partenza mattutina da Abu Dhabi – commenta il chief revenue officer Arik De -, il nostro secondo volo per Bangkok ha ottimizzato gli orari per quei residenti negli Emirati Arabi Uniti che desiderano fare una pausa in Thailandia. Inoltre, la partenza di ritorno da Bangkok consente ai residenti thailandesi di arrivare ad Abu Dhabi al mattino per avere un vantaggio nell'esplorare ciò che la città ha da offrire in termini di affari e piacere”.