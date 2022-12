Etihad riprende la corsa: dieci milioni di passeggeri nel 2022

21:00

Prosegue anche nel 2022 la ripresa di Etihad, anche se i numeri legati al traffico passeggeri restano ancora molto lontani da quelli raggiunti negli anni precedenti la pandemia, quando il vettore si aggirava sui 18 milioni di pax annui.

Quest’anno la compagnia di Abu Dhabi ha potuto tagliare il traguardo dei 10 milioni, dopo avere toccato negli ultimi due anni un minimo da 3,5 milioni. Il miglioramento è stato ottenuto anche la lancio di diverse nuove rotte comprese, per quel che concerne l’Europa, Malaga e Santorini.



Ora la compagnia punta a migliorare ulteriormente il proprio posizionamento e per sostenere questo piano ha messo in ordine un numero importante di aerei, tra cui 15 Airbus A350-1000 e 21 Boeing 787-10.