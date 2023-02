Ryanair aumenta su Perugia: 11 rotte con la new entry Cracovia

09:22

Saliranno a 11 le destinazioni collegate con l’aeroporto dell’Umbria da parte di Ryanair. New entry per la prossima estate il volo su Cracovia, ma il vettore low cost aumenterà anche le frequenze sulle rotte per Cagliari, Catania, Malta e Palermo.

Grazie a questi interventi il vettore arriverà a 70 voli alla settimana sullo scalo perugino, con un incremento anno su anno del 40 per cento.



“Dopo aver centrato nel 2022 il nuovo record storico di traffico – evidenzia Umberto Solimeno, direttore generale di Sase, società di gestione dell’aeroporto - grazie a Ryanair e a questi nuovi annunci possiamo affermare che per il 2023 lo scalo umbro può alzare l’asticella ed avere obiettivi ancora più ambiziosi”.