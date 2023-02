Ita Airways, in vendita i voli di continuità da Alghero verso Linate

14:22

Sono in vendita i voli in continuità territoriale tra Alghero e Milano Linate di Ita Airways. La compagnia ha ottenuto infatti il via libera alla messa in commercio dei biglietti da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dall’Enac.

L’operativo prevede 2 frequenze giornaliere, una al mattino e una nel pomeriggio, a partire dal 17 febbraio fino al 28 ottobre.



Lo schedule consentirà ai passeggeri di effettuare l’andata e il ritorno in giornata, sia dallo scalo sardo che da quello lombardo.



I biglietti sono acquistabili presso le agenzie di viaggi e su tutti i canali di vendita del vettore (sito e call center).