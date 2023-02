Ita Airways entra nel Convention Bureau Roma&Lazio

13:27

Ita Airways ha siglato con Convention Bureau Roma & Lazio un accordo che ne sancisce l’ingresso in qualità di grande partner turistico. Una new entry che, come spiega il presidente del CBReL Stefano Fiori, “rappresenta un ulteriore assist a tutte le nostre attività, perché Ita Airways è un vettore fondamentale per l’attrazione della destinazione. Avere oggi un vettore nazionale di riferimento che collega tante destinazioni estere alla Capitale significa assicurare al territorio maggiori opportunità di implementare i bacini di traffico turistico e d’affari”.

Nuovi voli

Fiori attira l’attenzione sulla novità di questi giorni, il terzo volo da Roma-Fiumicino a New York a partire da giugno, “il che - fa notare - vuol dire aumentare le opportunità di visita di Roma e del Lazio da parte della clientela nordamericana, tra le più ambite dal nostro incoming per la capacità di spesa che esprime”.



Gli obiettivi del Convention Bureau coincidono con quelli di Ita Airways, come spiega la Chief Commercial Officer Emiliana Limosani (nella foto): “Vogliamo supportare l’attrazione di flussi di traffico business e turistico a Roma e nel Lazio attraverso i numerosi collegamenti in partenza e in arrivo dal nostro hub di riferimento, Roma Fiumicino”.



“Sin dalla nostra nascita – aggiunge - abbiamo costruito un percorso di crescita insieme ai nostri partner commerciali e questa partnership è un ulteriore passo in questa direzione”.

Il CBReL conta già oltre 160 associati, tra cui grandi player come AdR e Fiera di Roma.