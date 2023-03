Emirates ripristina tutta la capacità per l’Australia

16:24

L'Australia di Emirates al 100%. La compagnia annuncia che entro giugno ripristinerà la totalità delle operazioni pre-pandemia verso il Paese. E intanto prosegue con il rilancio dell'A380, che vedrà aumentare i voli sul Regno Unito.

I voli sull'Australia della compagnia torneranno ai livelli del 2019 il 26 marzo per quanto riguarda Melbourne, il primo maggio per Sydney e il primo giugno per Brisbane. Nel dettaglio, come riporta ttgmedia.com ci saranno tre voli al giorno no stop per Sydney, mentre i collegamenti su Melbourne saranno operati via Singapore; su Brisbane volerà invece due volte al giorno.



Per quanto riguarda l'A30 in Uk, Emirates reintrodurrà l'aeromobile su Glasgow il 26 marzo e su Birmingham a luglio.