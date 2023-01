Emirates amplia la rete dell’A380

10:31

Emirates amplia le operazioni dell’A380. L’Airbus a due piani tornerà infatti a Glasgow, dal 26 marzo; a Nizza, dal 1° giugno e Birmingham, dal 1° luglio.

Il vettore - che attualmente conta oltre 80 A380 in servizio -

serve con l’aeromobile 40 destinazioni, che salieanno a 50 entro la fine dell'estate.



La compagnia aerea si appresta inoltre a riprendere il suo secondo servizio giornaliero per Stansted a partire dal 1° maggio 2023, utilizzando Boeing 777-300ER. Con il ritorno del secondo volo giornaliero per Stansted, Emirates aumenterà le operazioni verso Londra con 11 voli giornalieri, di cui sei al giorno per Londra Heathrow e tre al giorno per Gatwick.