Sicilia: in arrivo 3,4 miliardi per la linea ferroviaria Palermo-Catania

17:32

In arrivo nuove risorse per il completamento della linea ferroviaria veloce tra Palermo e Catania. Il progetto del Gruppo FS si è assicurato 3,4 miliardi, che andranno ad aggiungersi a 1 miliardo 400 milioni provenienti dal Pnrr.

Prosegue così il percorso di ammodernamento della rete ferroviaria siciliana, sul quale il Gruppo ha pianificato un programma di investimenti di circa 21 miliardi entro il 2030.



Il maxi intervento è stato approvato dalla Banca Europea degli Investimenti ed è suddiviso in un finanziamento diretto al Mef di 800 milioni e in un innovativo strumento di contro-garanzia, studiato insieme a Ferrovie dello Stato, da 1,3 miliardi a favore di intermediari finanziari, di cui 500 milioni per l’operazione apripista con Intesa Sanpaolo, 300 milioni per quella con Cdp e ulteriori 500 ancora da destinare.



Il potenziamento della linea rientra nel maxi progetto del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo della Rete TEN-T.